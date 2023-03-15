Тренер Фейеноорда: Первый матч с Шахтером создал образ, что это не очень хорошая команда, но я так не думаю

Главный тренер Фейеноорда Арне Слот поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против Шахтера (первая игра - 1:1).

По словам специалиста, нидерландский клуб сделает все, чтобы выйти в 1/4 финала турнира.

"Я не знаю, многие ли болельщики думают, что матч с Шахтером менее важен, чем воскресная встреча с Аяксом. В любом случае это противоречит нашей позиции. Фейеноорд впервые за 20 лет может выйти в четвертьфинал ЛЕ. Это было бы очень хорошим достижением для нас, если бы нам удалось этого добиться".

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Слот оценил шансы своей команды пройти в следующий этап.

"Матч в Польше будто создал образ, что Шахтер не очень хорошая команда. Чтобы всем было понятно – я так не считаю. Это очень сильный соперник, пришедший из Лиги чемпионов, прошел Ренн. Кроме того, завтра смогут сыграть три футболиста, которые пропускали первую встречу из-за дисквалификации.

Завтра нам будет сложнее, чем на прошлой неделе. В гостях мы почти все сделали правильно. Я просматривал эту игру дважды – как в прессинге, так и с мячом мы были великолепны. Несмотря на то, что мы были так хороши, мы сыграли только вничью. Это значит, что мы должны быть по крайней мере такими же хорошими завтра вечером, чтобы продолжить выступления в турнире", - отметил Слот.

Напомним, на ISPORT.ua будет доступна онлайн-трансляция матча, которая будет доступна завтра, 16 марта, в 19:45 по Киеву.