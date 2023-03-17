"Все, что летело по воротам – все залетело": Йовичевич оценил поражение Шахтера от Фейеноорда

Главный тренер Шахтера Игор Йовичевич подвел итоги матча с Фейеноордом (1:7) в рамках ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы.

По словам специалиста, его подопечные сделали все, чтобы добыть положительный результат, но не вышло.

"Одна команда была лучше нас, и это был Фейеноорд. Должны поздравить Фейеноорд с хорошей игрой. Бывают такие дни, это футбол. За последнее время есть примеры и Манчестер Юнайтед, и Лейпцига. Мы как минимум забили гол, а они даже не забили, поэтому и лучшие команды проигрывают.

Это один день, который я должен пройти как тренер. И хочу извиниться перед украинскими болельщиками, которые надеялись на нас, на сегодняшний проход. К сожалению, получился такой матч. Должен сделать много выводов, где я возьму ответственность на себя как тренер, не скрываясь за этим результатом. Но мы отдали максимум сил, которые имели сегодня. Просто отдали ребята все силы".

Йовичевич заявил, что соперник наказал за каждую ошибку.

"Этого не было достаточно, и это было видно в каждом единоборстве – наказывали нас за каждую ошибку. Это был определяющий фактор. При 2:0 у нас было несколько моментов, когда могли зайти в игру, – два момента Судакова. Но третий гол с пенальти – это было слишком психологически, чтобы мы все время оставались в игре.

Это для нас первый опыт, десятый матч в нынешнем евросезоне, Лиге чемпионов и Лиге Европы. Были и ключевые матчи за проход: с Селтиком, когда вышли из группы, затем Ренн обыграли. Но сегодня мы попали на лучшую команду, у которой все, что летело по воротам – все залетело. И должны отдать должное, потому что Фейеноорд – это топ-команда на сегодняшний день".

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Наставник "горняков" отметил, что рад, что его команда достигла такого результата в еврокубковом сезоне.

"Мы счастливы, что прошли этот путь: первый год в таких условиях, где мы живем, где путешествуем по 24 часа на матч, мы отдали полностью все силы. А Фейеноорд поздравляю с хорошей игрой, с хорошей командой и желаю вам успехов", - отметил Йовичевич.

Напомним, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Фейеноорд - Шахтер.