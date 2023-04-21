Аллегри - о победе над Спортингом: Ювентус должен перезагрузиться

Наставник Ювентуса отметил прекрасный день для своей команды.

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри высказался о выходе в полуфинал Лиги Европы. В рамках 1/4 финала туринцы прошли Спортинг по сумме двух встреч (2:1).

По словам специалиста, он рад, что его команда сумела пробиться в следующий этап соревнования.

"Хороший день, выход следующий раунд дался нам с трудом. Мы хорошо сыграли, особенно во втором тайме, но мы должны действовать лучше при завершении атак".

Аллегри также отреагировал на то, что Ювентусу вернули снятые очки в Серии А.

"Ребята сыграли хорошо, нам также немного повезло. День, в течение которого нам вернули 15 очков, заканчивается, теперь нам нужно погрузиться в лигу: мы проиграли 3 матча из последних нескольких. Мы должны перезагрузиться, чтобы закрепиться в первой четверке", - приводит слова Аллегри официальный сайт Джанлука Ди Марцио.

Напомним, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Спортинг - Ювентус.