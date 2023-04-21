Спортинг - Ювентус 1:1 видео голов и лучших моментов матча 20.04.2023 Лиги Европы
В четверг, 20 апреля, в Лиссабоне на Эштадиу Жозе Алвеладе прошел ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между Спортингом и Ювентусом.
"Старая синьора" достаточно рано сумела отметиться голом - точный удар оказался на счету Рабьо. Вскоре "львы" восстановили паритет усилиями Эдвардса, однако на большее их не хватило. Поединок завершился вничью 1:1, а Ювентус занял место в полуфинале турнира.
Вашему вниманию видео всех голов матча Спортинг - Ювентус в четвертьфинале Лиги Европы:
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Спортинг - Ювентус 1:1 (1:2 - общий)
Голы: Эдвардс, 20 пен - Рабьо, 9
Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 12 - 8
Удары в створ: 2 - 1
Фолы: 9 - 10
Ожидаемые голы (xG): 2.15 - 1.33
Спортинг: Адан, Эшгайю, Коатес, Инасиу (Матеус Рейс, 81), Диоманде, Нуну Сантуш (Артур, 87), Угарте, Педру Гонсалвеш, Морита, Эдвардс, Тринкау (Шермити, 81).
Ювентус: Шченсны, Данило, Бремер (Гатти, 73), Алекс Сандро, Рабьо, Локателли, Миретти (Погба, 72), Куадрадо, Ди Мария, Кьеза (Костич, 78), Влахович (Милик, 71).
Предупреждения: Угарте (24), Гатти (83), Погба (89), Эдвардс (90).
Источник: MEGOGO