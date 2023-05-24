Севилья - Рома: где смотреть финал 31.05.2023 Лиги Европы

Команды проведут решающий поединок розыгрыша Лиги Европы-2022/23. Узнай, где смотреть этот поединок в прямом эфире на ISPORT.ua.

В среду, 31 мая, состоится финальный матч Лиги Европы сезона-2022/2023, в котором встретятся Севилья и Рома.

В решающем противостоянии определится, кто получит желанный трофей, а также путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Испанский гранд знаменит своим доминированием в Лиге Европы, однако итальянцы под руководством Жозе Моуринью готовы взять трофей.

Финал Лиги Европы будет сыгран на стадионе Ференц Пушкаш в столице Венгрии Будапеште. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Где и когда смотреть матч Севилья - Рома

На территории Украины матч будет доступен для просмотра на OTT-платформе MEGOGO, которая является эксклюзивным транслятором еврокубков. Матч начнется 31 мая в 22:00 по киевскому времени. На ISPORT.ua будет доступна видео онлайн-трансляция.

На пути к финалу Лиги Европы нынешнего сезона Севилья в плей-офф прошла ПСВ (3:2), Фенербахче (2:1), Манчестер Юнайтед (5:2) и Ювентус (3:2).

Итальянская Рома дошла до главного поединка турнира одолев в плей-офф: Зальцбург (2:1), Реал Сосьедад (2:0), Фейеноорд (4:2) и Байер (1:0).

Стоит отметить, что встреча Севилья и Рома будет пятой в истории команд. На счету испанского гранда две победы, одна у итальянцев, а раз команды сыграли вничью.

Где состоится матч Севилья - Рома

Финал Лиги Европы между Севильей и Ромой будет сыгран на стадионе Ференц Пушкаш, где выступает сборная Венгрии.

Арена была открыта в 2019 году, а ее вместимость составляет около 67 тысяч зрителей.