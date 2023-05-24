iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Севилья - Рома: смотреть онлайн-трансляцию матча финала Лиги Европы 31.05.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между Севильей и Ромой в финале Лиги Европы.
Сегодня, 12:45
Севилья - Рома / Getty Images
Севилья - Рома / Getty Images

В среду, 31 мая, испанская Севилья сыграет с итальянской Ромой в рамках финала Лиги Европы.

Севильский клуб намерен продолжить свою традицию, побеждая в турнире. Римский коллектив постарается второй год подряд выиграть евротрофей - в прошлом сезоне завоевал Лигу конференций.

Финальный матч турнира будет сыгран на стадионе Ференц Пушкаш в столице Венгрии Будапеште. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Севилья - Рома

Трансляция поединка финала Лиги Европы между Севильей и Ромой будет доступна в этой новости 31 мая и начать смотреть ее онлайн можно с 22:00 по Киеву.

Онлайн-трансляция будет проходить на платформе MEGOGO.

Севилья пробилась в финал евротурнира, пройдя большой путь, на котором выбила ПСВ, Фенербахче, Манчестер Юнайтед и Ювентус.

Подопечные Жозе Моуринью добрались до решающей стадии, обыграв Зальцбург, Реал Сосьедад, Фейеноорд и Байер.

В своей истории Севилья и Рома встречались четыре раза - три раза были товарищеские игры и однажды в Лиге Европы. Перевес в личных встречах именно у испанцев, которые дважды побеждали своего соперника. Однажды выиграли итальянцы и однажды команды сыграли вничью.


Статьи по теме

Столичный клуб исключили из второй лиги за неявку на матчи Столичный клуб исключили из второй лиги за неявку на матчи
Арбитр матча Днепр-1 - Ворскла поставил неоднозначный пенальти за подкат Адамюка Арбитр матча Днепр-1 - Ворскла поставил неоднозначный пенальти за подкат Адамюка
Мощный прессинг: Форвард Динамо заставил голкипера Колоса оправить мяч в свои ворота Мощный прессинг: Форвард Динамо заставил голкипера Колоса оправить мяч в свои ворота
Капитан Днепра-1 пропустит игру с Шахтером из-за очень странной желтой Капитан Днепра-1 пропустит игру с Шахтером из-за очень странной желтой
Помочь журналистам

Видео

Вальядолид - Барселона 3:1 видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Вальядолид - Барселона 3:1 видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина обновила личный рекорд и стала первой ракеткой Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Украина16:24
Столичный клуб исключили из второй лиги за неявку на матчи
Украина16:20
Арбитр матча Днепр-1 - Ворскла поставил неоднозначный пенальти за подкат Адамюка
Украина15:58
Мощный прессинг: Форвард Динамо заставил голкипера Колоса оправить мяч в свои ворота
Футбол15:55
Капитан Днепра-1 пропустит игру с Шахтером из-за очень странной желтой
Украина15:47
Шапаренко впервые с осени прошлого года вышел на поле
Украина15:30
Динамо на выезде добыло победу над Колосом
Украина15:21
Конец борьбы за чемпионство?: Днепр-1 уступил Ворскле
Европа15:02
Фиорентина – Интер: прогноз на финал Кубка Италии
НБА14:50
ТОП-5 моментов игрового дня НБА: данк Тейтума возглавил рейтинг
Лига конференций14:30
Фиорентина - Вест Хэм: где смотреть финал Лиги конференций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK