Севилья - Рома: смотреть онлайн-трансляцию матча финала Лиги Европы 31.05.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между Севильей и Ромой в финале Лиги Европы.

В среду, 31 мая, испанская Севилья сыграет с итальянской Ромой в рамках финала Лиги Европы.

Севильский клуб намерен продолжить свою традицию, побеждая в турнире. Римский коллектив постарается второй год подряд выиграть евротрофей - в прошлом сезоне завоевал Лигу конференций.

Финальный матч турнира будет сыгран на стадионе Ференц Пушкаш в столице Венгрии Будапеште. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Севилья - Рома

Трансляция поединка финала Лиги Европы между Севильей и Ромой будет доступна в этой новости 31 мая и начать смотреть ее онлайн можно с 22:00 по Киеву.

Онлайн-трансляция будет проходить на платформе MEGOGO.

Севилья пробилась в финал евротурнира, пройдя большой путь, на котором выбила ПСВ, Фенербахче, Манчестер Юнайтед и Ювентус.

Подопечные Жозе Моуринью добрались до решающей стадии, обыграв Зальцбург, Реал Сосьедад, Фейеноорд и Байер.

В своей истории Севилья и Рома встречались четыре раза - три раза были товарищеские игры и однажды в Лиге Европы. Перевес в личных встречах именно у испанцев, которые дважды побеждали своего соперника. Однажды выиграли итальянцы и однажды команды сыграли вничью.