Лига Европы: результаты жеребьевки третьего отборочного раунда

В Швейцарии, в городе Ньон, традиционно состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы.

По итогам жеребьевки были определено семь пар команд, которые встретятся в следующем раунде противостояния.

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Во время жеребьевки принимал участие украинский клуб Днепр-1. Подопечные Александра Кучера могут оказаться в турнире, если не пройдут Панатинаикос во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

Итоги жеребьевки 3-го раунда отбора Лиги Европы:

Жальгирис (LTU) / Галатасарай (TUR) - Клаксвик (FRO) / Хэкен (SWE)

Ракув (POL) / Карабах (AZE) - ХИК (FIN) / Мольде (NOR)

Зриньски (BIH) / Слован Братислава (SVK) - Брейдаблик (ISL) / Копенгаген (DEN)

Шериф (MDA) / Маккаби Хайфа (ISR) - Арис Лимасол (CYP) / БАТЭ (BLR)

Динамо Загреб (CRO) / Астана (KAZ) - Лудогорец (BUL) / Олимпия Любляна (SVN)

Олимпиакос (GRE) - Серветт (SUI) / Генк (BEL)

﻿Славия Прага (CZE) - ﻿Днепр-1 (UKR) / Панатинаикос (GRE)

Отметим, первые поединки стадии пройдут 10 августа, тогда как ответные матчи состоятся 17 августа.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция жеребьевки Лиги конференций, которая начнется в 15:00 по Киеву.