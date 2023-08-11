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"Арис заслужил победу": Луческу назвал причины поражения Динамо в отборе Лиги конференций

Наставник украинской команды высказался о первой игре квалификации еврокубкового турнира.
Сегодня, 07:21
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Мирча Луческу прокомментировал поражение от Ариса (0:1) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций.

По словам румынского специалиста, решения арбитра повлияли на итоговый счет, а также колоссальная поддержка фанатов Ариса позволила хозяевам победить.

"Мы контролировали мяч, но медленно входили в игру. Мы сделали то, что хотели, только после момента, когда Арис повел в счете.

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Арис заслужил победу. Соперник заработал пенальти, который действительно был, но нам не дали пенальти, который тоже был. Я не увидел ничего незнакомого от Ариса.

Также Арис воспользовался атмосферой, которую создали его фанаты. У него есть такое преимущество, в отличие от нас, мы не можем играть при своих болельщиках.

Арис избрал разумную тактику, он не позволял нам находить подступы к воротам. Основной их подход к матчу заключался в том, чтобы не пропустить гол. Я ожидал, что соперник будет играть более агрессивно. Но он нашел нужную цель.

Моменты, которые создал соперник во втором тайме, были следствием наших собственных ошибок. Во втором тайме Ярмоленко не справился с Франко Феррари, создавшим нам множество проблем. Фактически Арис мог победить со счетом 2:0", - приводит слова специалиста gazzetta.gr.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор матча Арис - Динамо.

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