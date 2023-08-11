Фанаты Ариса вывесили оскорбительный баннер в адрес Азова на матче с Динамо

Динамо сыграло на выезде с Арисом / instagram.com/arisfc_official

В четверг, 10 августа, киевское Динамо сыграло на выезде в Салониках первый матч третьего раунда квалификации Лиги конференций с местным Арисом.

Хозяева поля праздновали победу с минимальным перевесом 1:0 благодаря голу Луиса Пальмы, реализовавшего пенальти на 69-й минуте встречи.

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Однако противостояние не обошлось без скандала за пределами поля из-за поведения греческих фанатов.

В начале поединка ультрас Ариса вывесили на своей трибуне оскорбительный баннер с мерзким призывом "Smash Azov nazis" ("Уничтожьте нацистов Азова").

Источник: FootballHub

Правда, спустя некоторое время баннер убрали.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и лучших моментов матча Арис - Динамо (1:0).

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