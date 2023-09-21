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Клопп - о Лиге Европы: Ливерпуль готов лучше, чем в прошлый раз

Немецкий специалист поделился мыслями перед стартом турнира.
Сегодня, 13:21
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался перед стартом клуба в Лиге Европы.

"Мы здесь, чтобы конкурировать, а не давать шансы. В свой первый сезон я думал, что Лига Европы – это для нас слишком, пока мы не добрались до финала.

Нам приходилось летать в Россию и играть на замерзшем поле в Сьоне. Тогда состав был другим. Мы не были готовы, но каким-то образом справились. Не думаю, что мы были особенными до четвертьфинала или полуфинала".

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"Сейчас другое время и другая команда. Мы лучше подготовлены. Нам нравится здесь больше, потому что в то время мы понятия не имели, чего ожидать.

Мы должны быть мотивированы, и мы рады играть в Лиге Европы. Я не смотрел Лигу чемпионов на этой неделе, не скучал по гимну", – сказал Клопп в интервью Sky Sports.

Напомним, в четверг, 21 сентября, Ливерпуль сыграет в рамках первого тура Лиги Европы против ЛАСКа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Юрген Клопп

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