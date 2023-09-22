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Де Дзерби: Мы оказались не такими опытными, как АЕК

Но в целом специалист доволен своей командой.
Сегодня, 10:12
Роберто Де Дзерби / Getty Images
Роберто Де Дзерби / Getty Images

Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби оценил поражение своей команды против АЕКа.

Напомним, 21 сентября "чайки" проиграли греческому клубу в рамках группового этапа Лиги Европы.

По словам итальянского специалиста, Брайтону не хватило опыта, который был у соперника, а одного лишь настроя и характера не хватило для победы.

"В плане качества мы сыграли очень хорошо. Я очень горжусь показанным футболом. Мы оказались не столь опытными, как АЕК, но проявили характер и играли с правильным настроем.

Мы контролировали игру и доминировали. Мы огорчены результатом, но должны проанализировать игру, она была хорошей.

Мы можем прибавить, но смириться с поражением тяжело. Если хотим сделать шаг вперед, то еще до матча должны знать о ситуациях, при которых можем пропустить голы", – цитирует Де Дзерби сайт УЕФА.

Напомним, что с расписанием и результатами матчей Лиги Европы вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Брайтон АЕК

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