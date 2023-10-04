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Украинские арбитры получили назначение на матч Лиги Европы Марсель - Брайтон

Украинцы отработают на поединке второго по статусу еврокубка.
Сегодня, 08:14
Льюис Данк / Getty Images
Льюис Данк / Getty Images

Украинские арбитры будут работать на матче второго тура Лиги Европы, сообщает официальный сайт УАФ.

По информации источника, судейская бригада, возглавляемая Николаем Балкиным, получила назначение на игру между Марселем и Брайтоном.

Помогать Балакину на линиях будут Александр Беркут и Дмитрий Запороженко, а Ярослав Козык будет выполнять функции четвертого арбитра.

Матч между Марселем и Брайтоном состоится в четверг, 5 октября. Стартовый свисток поединка запланирован на 19:45 по киевскому времени.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей группового этапа Лиги Европы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель Брайтон Николай Балакин

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