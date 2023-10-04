Украинские арбитры получили назначение на матч Лиги Европы Марсель - Брайтон

Украинцы отработают на поединке второго по статусу еврокубка.

Украинские арбитры будут работать на матче второго тура Лиги Европы, сообщает официальный сайт УАФ.

По информации источника, судейская бригада, возглавляемая Николаем Балкиным, получила назначение на игру между Марселем и Брайтоном.

Помогать Балакину на линиях будут Александр Беркут и Дмитрий Запороженко, а Ярослав Козык будет выполнять функции четвертого арбитра.

Матч между Марселем и Брайтоном состоится в четверг, 5 октября. Стартовый свисток поединка запланирован на 19:45 по киевскому времени.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей группового этапа Лиги Европы.

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