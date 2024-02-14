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"Мы в кризисе результатов": Гаттузо высказался о матче с Шахтером

Специалист отметил состояние своей команды.
Вчера, 23:31
Дженнаро Гаттузо / Getty Images
Дженнаро Гаттузо / Getty Images

В рамках первого матча стыкового раунда Лиги Европы Шахтер примет Марсель.

Главный тренер французской команды Дженнаро Гаттузо поделился мнением по поводу поединка с "горняками".

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"Бывают моменты, когда мы не достигаем результатов и команда не выглядит живой, но это не наш случай. Мы находимся в кризисе результатов, но мы не в кризисе относительно игры, мы создаем моменты.

Мы должны иметь больше уверенности, больше гордости, больше энтузиазма и продолжать то, что мы делаем, со временем прогрессируя в каждом из этих аспектов.

После матча против Клермона мы пропустили восемь голов, в том числе пять со стандартов. Нет смысла говорить о схемах, мы просто должны быть более сосредоточенным и защищаться, когда нужно защищаться".

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи Шахтер - Марсель, которая начнется в 19:45 по Киеву.

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