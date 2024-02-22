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Ренн - Милан 3:2: обзор матча и результат игры 22.02.2024

Французы очень старались, но разгромное поражение в Италии не позволило им преодолеть барьер в лице "россонери".
Вчера, 21:54
Ренн - Милан / Getty Images
Ренн - Милан / Getty Images

В четверг, 22 февраля, на Стад де ла Рут де Лорьян состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором встретились Ренн и Милан.

После того, как итальянцы дома оформили комфортное преимущество в три гола, они не настраивались на то, чтобы постоянно атаковать. А потому французы почувствовали, что у них есть шанс.

Главным героем встречи стал хавбек Ренна Бенжамен Бурижо, который сделал хет-трик.

Его голевое шествие началось на 11-й минуте, когда 30-летний француз нанес точный удар из-за пределов штрафной площади. Радовались хозяева поля недолго, ведь вскоре Лука Йович головой замкнул навес Тео Эрнандеса.

Следующий гол состоялся лишь после перерыва. На старте второго тайма судья назначил пенальти в ворота Милана за фол Симона Кьера. Бурижо с "точки" переиграл Майка Меньяна, который угадал направление удара.

Источник: Getty Images

И снова "россонери" быстро сравняли счет. Это Рафаэль Леау организовал сольный проход с центра поля - его пытались завалить на газон, но вингер пробрался в штрафную, обыграл вратаря и отправил мяч в уже пустые ворота.

Спустя десять минут рефери второй раз указал на 11-метровую отметку за игру рукой в исполнении Йовича. И в этот раз Бурижо оказался сильнее Меньяна, разведя вратаря и мяч по разным углам.

Но на этом в плане голов все было окончено. За оставшиеся 20 минут поединка Ренн не сумел хотя бы сократить отставание в противостоянии до минимума. Милан же удержал приемлемый результат, который позволил ему пройти в следующий раунд турнира.

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Статистика матча Ренн - Милан 1/16 финала Лиги Европы

Ренн - Милан 3:2 (по сумме двух матчей 3:5)
Голы: Бурижо, 11, 54 (пен.), 68 (пен.) - Йович, 22, Леау, 58.

Ожидаемые голы (xG): 2,89 - 2,06
Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 22 - 10
Удары в створ: 8 - 4
Фолы: 12 - 10

Ренн: Манданда - Г. Дуэ (Сейду, 57), Омари, Теат, Трюффер - Бурижо, Сантамария (Матусива, 57), Д. Дуэ (Бла, 71) - Гуири (Йылдырым, 83), Калимуэндо, Терье (Салах, 71).

Милан: Меньян - Флоренци (Терраччано, 84), Кьер, Габбия, Эрнандес - Беннасер (Лофтус-Чик, 61), Рейндерс, Пулишич (Чуквуэзе, 61), Муса (Тиау, 80), Леау (Окафор, 61) - Йович.

Предупреждения: Гуири - Кьер, Меньян.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан ренн

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