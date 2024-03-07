Карабах - Байер 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы 07.03.2024

Немецкий коллектив был близок к тому, чтобы прервать свою рекордную серию в игре с не самым грозным оппонентом.

В Баку прошел первый матч противостояния 1/8 финала Лиги Европы между Карабахом и Байером.

В первом тайме хозяева поля организовали преимущество в два гола благодаря точным ударам Яссина Бензия и Жуниньо.

Однако ближе к концу встречи "фармацевты" сумели спасти себя и свой рекорд - голами отличились Флориан Вирц и Патрик Шик.

Вашему вниманию видео всех голов матча Карабах - Байер в Лиге Европы:

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Карабах - Байер 2:2

Голы: Бензия, 26, Жуниньо, 45+2 - Вирц, 70, Шик, 90+2.

Ожидаемые голы (xG): 2,12 - 0,68

Владение мячом: 36% - 64%

Удары: 11 - 11

Удары в створ: 6 - 4

Фолы: 7 - 12

Карабах: Лунев - Вешович, Мустафазаде, Хусейнов, Байрамов - Андраде (Сильва, 80), Янкович, Андраде, Бензия (Исаев, 90), Зубир (Джиджа, 90) - Жуниньо (Ахундзаде, 84).

Байер: Коварж - Коссуну (Станишич, 80), Та, Тапсоба, Гримальдо - Телла (Фримпонг, 46), Паласиос (Джака, 58), Андрих, Адли - Гложек (Вирц, 58), Иглесиас (Шик, 80).

Предупреждение: Жуниньо.

Источник: MEGOGO

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