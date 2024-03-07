Спарта Прага - Ливерпуль: Обзор и результат матча Лиги Европы 07.03.2024

Голами отличились только игроки "красных", правда, однажды это произошло в собственные ворота.



Уже на старте поединка пражский коллектив получил пенальти в свои ворота, который уверенно реализовал Алексис Мак Аллистер.

То, что уже на старте матча у хозяев возникла потребность отыгрываться раскрыло игру и коллектив Брайана Приске имел несколько прекрасных возможностей, чтобы сравнять счет, в частности, одна из них привела к тому, что Джо Гомезу пришлось выбивать мяч с линии после неуверенной игры Куивина Келлегера.

Но после натиска Спарты свое слово снова взял Ливерпуль. На этот раз за "красных" отличился Дарвин Нуньес, который удвоил преимущество своей команды прекрасным ударом из-за пределов штрафной площадки и стал автором 1000-го гола во время руководства Юргена Клоппа.

Еще до перерыва Нуньес оформил дубль, доведя счет до разгромного.

После возобновления игры на поле вышел Коннор Брэдли, но войти в матч удачным действием североирландцу не удалось. Вместо этого он почти сразу отправил мяч в свои ворота, пытаясь отправить его на угловой.

Через несколько минут уже в другие ворота отличился Луис Диас, а в конце встречи забил Мохаммед Салах, хотя его гол отменили из-за офсайда у одного из его партнеров, который по мнению арбитров, принимал активное участие в эпизоде.

А вот гол Доминика Собослая. поставившего точку в матче, не отменили.

Статистика матча Лиги Европы Спарта - Ливерпуль

Спарта - Ливерпуль 1:5

Голы: Брэдли (автогол), 46 - Мак Аллистер, 6, Нуньес, 25, 45+2, Диас, 52, Собослай, 90+4

xG: 0.81 - 2.39

Удары: 11 - 19

Удары в створ ворот: 7 - 9

Владение мячом: 40% - 60%

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