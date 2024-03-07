iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Спарта Прага - Ливерпуль: Обзор и результат матча Лиги Европы 07.03.2024

Голами отличились только игроки "красных", правда, однажды это произошло в собственные ворота.
Вчера, 21:44
Ливерпуль / Getty Images
Ливерпуль / Getty Images


Уже на старте поединка пражский коллектив получил пенальти в свои ворота, который уверенно реализовал Алексис Мак Аллистер.

То, что уже на старте матча у хозяев возникла потребность отыгрываться раскрыло игру и коллектив Брайана Приске имел несколько прекрасных возможностей, чтобы сравнять счет, в частности, одна из них привела к тому, что Джо Гомезу пришлось выбивать мяч с линии после неуверенной игры Куивина Келлегера. 

Но после натиска Спарты свое слово снова взял Ливерпуль. На этот раз за "красных" отличился Дарвин Нуньес, который удвоил преимущество своей команды прекрасным ударом из-за пределов штрафной площадки и стал автором 1000-го гола во время руководства Юргена Клоппа.

Еще до перерыва Нуньес оформил дубль, доведя счет до разгромного.

После возобновления игры на поле вышел Коннор Брэдли, но войти в матч удачным действием североирландцу не удалось. Вместо этого он почти сразу отправил мяч в свои ворота, пытаясь отправить его на угловой.

Через несколько минут уже в другие ворота отличился Луис Диас, а в конце встречи забил Мохаммед Салах, хотя его гол отменили из-за офсайда у одного из его партнеров, который по мнению арбитров, принимал активное участие в эпизоде.

А вот гол Доминика Собослая. поставившего точку в матче, не отменили.

Статистика матча Лиги Европы Спарта - Ливерпуль

Спарта - Ливерпуль 1:5

Голы: Брэдли (автогол), 46 - Мак Аллистер, 6, Нуньес, 25, 45+2, Диас, 52, Собослай, 90+4

xG: 0.81 - 2.39
Удары: 11 - 19
Удары в створ ворот: 7 - 9
Владение мячом: 40% - 60%

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы Ливерпуль спарта

Статьи по теме

Лига Европы-2023/24: победы Ливерпуля, Милана и Ромы, Байер и Бенфика спаслись от поражений Лига Европы-2023/24: победы Ливерпуля, Милана и Ромы, Байер и Бенфика спаслись от поражений
Динамо Киев: расписание и результаты матчей Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Нуньес забил 1000-й гол Ливерпуля за все время работы Клоппа Нуньес забил 1000-й гол Ливерпуля за все время работы Клоппа
Холанд дерзко прокомментировал слова Трента о "ценности трофеев Ман Сити" Холанд дерзко прокомментировал слова Трента о "ценности трофеев Ман Сити"
Помочь журналистам

Видео

Спасительный гол Шика в обзоре матча Карабах - Байер
Спасительный гол Шика в обзоре матча Карабах - Байер

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Лига Европы00:11
Лига Европы-2023/24: победы Ливерпуля, Милана и Ромы, Байер и Бенфика спаслись от поражений
Лига конференций00:05
Лига конференций-2023/24: Маккаби Тель-Авив сенсационно разбил Олимпиакос, победы Фиорентины и Динамо Загреб
Лига Европы00:03
Лига Европы: Марсель поиздевался над Вильярреалом, Милан чуть не опозорился со Славией, Фрайбург одолел Вест Хэм
Вчера, 23:59
Лига Европы23:59
Бенфика с Трубиным в голевом матче ушла от поражения от Рейнджерса
Киберспорт23:43
Monte сыграют против Imperial
Бокс23:40
Нганну сделал прогноз на бой с Джошуа
НБА23:36
Третий игрок стартового состава Кливленда выбыл из строя
Киберспорт23:26
BLAST Premier Spring Showdown: Liquid сенсационно вылетели от португальцев, OG выбили Complexity
Бокс23:15
Гвоздик сравнил Бенавидеса и Бетербиева
Лига Европы23:11
Спасительный гол Шика в обзоре матча Карабах - Байер
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK