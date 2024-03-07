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Нуньес забил 1000-й гол Ливерпуля за все время работы Клоппа

Символично, что юбилейный гол получился таким красивым.
Вчера, 21:06
Дарвин Нуньес / Getty Images
Дарвин Нуньес / Getty Images

В четверг, 7 марта, в рамках 1/8 финала Лиги Европы сошлись Спарта и Ливерпуль.

На 25-й минуте форвард мерсисайдцев Дарвин Нуньес отметился красивым голом, нанеся удар с дальней дистанции. Этим взятием ворот уругваец удвоил преимущество своей команды.

Как сообщает Opta, этот гол стал 1000-м для Ливерпуля под руководством Юргена Клоппа. Эта отметка была преодолена в 476-й игре немца у руля английского клуба.

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Юрген Клопп возглавил Ливерпуль в октябре 2015 года. По ходу нынешнего сезона 56-летний наставник объявил, что этим летом уйдет в отставку.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Лиги Европы сезона-2023/24.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Юрген Клопп Дарвин Нуньес

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