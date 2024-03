Нуньес забил 1000-й гол Ливерпуля за все время работы Клоппа

В четверг, 7 марта, в рамках 1/8 финала Лиги Европы сошлись Спарта и Ливерпуль.

На 25-й минуте форвард мерсисайдцев Дарвин Нуньес отметился красивым голом, нанеся удар с дальней дистанции. Этим взятием ворот уругваец удвоил преимущество своей команды.

Как сообщает Opta, этот гол стал 1000-м для Ливерпуля под руководством Юргена Клоппа. Эта отметка была преодолена в 476-й игре немца у руля английского клуба.

1,000 - Darwin Núñez's goal was the 1,000th that Liverpool have scored across all competitions under Jürgen Klopp, with tonight being their 476th such game. Entertainers. pic.twitter.com/Sk6HTbkiWt