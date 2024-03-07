Вице-чемпион Италии хочет предложить пост тренера наставнику сборной Аргентины

Итальянский Лацио определился с заменой Маурицио Сарри, который покинет клуб летом.

Как сообщает Corriere Dello Sport, приоритетным вариантом для "орлов" является рулевой сборной Аргентины Лионель Скалони, который во время карьеры игрока защищал цвета столичного клуба.

Также рассматриваются специалисты с опытом работы в Серии А, а именно Альберто Джилардино из Дженоа, за которую выступает Руслан Малиновский, Рафаэле Паладдино, который сейчас возглавляет Монцу и Игорь Тудор, работавший в Вероне и Марселе, а сейчас находится без работы.

Отметим, что Скалони выступал за римлян с 2007 по 2013 годы. Также стоит сказать, что Лацио в прошлом сезоне стал вице-чемпионом Италии, но текущую кампанию проваливает, занимая пока лишь 9 строчку с 40 очками в активе.

Напомним, ранее сообщалось, что аргентинский специалист хочет поработать в МЛС.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!