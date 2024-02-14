Главный тренер сборной Аргентины высказался о возможности возглавить клуб МЛС

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони дал интервью пресс-службе МЛС,

В разговоре аргентинец поделился мыслями о развитии футбола в Америке, сказав, что МЛС является лигой, которая продолжает свой рост. Также он высказался о возможности возглавить один из клубов чемпионата в будущем.

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"Да, почему бы и нет. Я бы хотел, не было бы никаких неудобств. Я всегда любил вызовы, вызовы всегда приветствуются.

В этой лиге есть команды, которые играют в очень европейской манере, что делает лигу конкурентоспособной. А есть другие команды, которые все еще сохраняют больше латиноамериканских традиций", - прокомментировал он.

Отметим, что одну из команд МЛС, а именно Интер Майами возглавляет экс-тренер "альбиселесте" Херардо Мартино.

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