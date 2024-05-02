iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Рома - Байер: результат матча 02.05.24

Команда Алонсо обеспечили себе комфортное преимущество перед домашним матчем.
Вчера, 23:55
Рома - Байер / Getty Images
Рома - Байер / Getty Images

В четверг, 2 мая, Рома принимала дома Байер в рамках полуфинала Лиги Европы.

Команда сразу активно начали обменяиваться моментами, но ближе всего к забитому голу был Ромелу Лукаку, который попал головой в перекладину. Уже через несколько минут Карсдорп подарил мяч "фармацевтам", Гримальдо отдал на Виртца и немец открыл счет.

Сразу после этого Байер еще несколько раз мог удвоить преимущество, но более хозяева не пропускали, и команды ушли на перерыв при счете 0:1. А вот во втором тайме Рома выдыла классный отрезок и была близка сравнять счет, но не повезло.

На 73-й минуте Андрих классным дальним ударом в девятку все-таки удвоил преимущество немецкой команды. Под конец матча Азмун мог сокращать разрыв до минимального, однако с 11 метров его удар в последний момент заблокировали. Байер имеет комфортное преимущество перед домашним матчем.

Статистика матча Рома - Байер полуфинала Лиги Европы

Рома - Байер 0:2
Голы: Виртц, 28, Андрих, 73

Ожидаемые голы (xG): 0.90 - 2.07
Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 8 - 18
Удары в створ: 2 - 4
Угловые: 4 - 2
Фолы: 6 - 12

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Байер Леверкузен

Статьи по теме

Де Росси - о Байере: Есть чего бояться Де Росси - о Байере: Есть чего бояться
Наполи и Рома завершили матч результативной ничьей Наполи и Рома завершили матч результативной ничьей
Рома может выкупить форварда Байера Рома может выкупить форварда Байера
Байер определился с судьбой своего главного таланта Байер определился с судьбой своего главного таланта
Помочь журналистам

Видео

Единственный гол в обзоре матча Боруссия Д - ПСЖ
Единственный гол в обзоре матча Боруссия Д - ПСЖ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: О’Cалливан и Трамп вылетели, известны полуфинальные пары
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:58
Ливерпуль возвращается в Лигу чемпионов
Европа00:50
Мудрик получил высокие оценки за матч с Тоттенхэмом
Европа00:35
Почеттино: Впервые в этом сезоне я настолько счастлив
Европа00:19
Отчаянный фанат преследовал Гвардиолу на велосипеде ради совместного фото
Лига конференций00:03
Лига конференций-2023/24: Олимпиакос разгромил Астон Виллу, Брюгге уступил Фиорентине
Лига Европы00:01
Лига Европы-2023/24: Байер разбил Рому, Аталанта и Марсель не выявиили сильнейшего
Вчера, 23:55
Лига Европы23:55
Байер уверенно обыграл Рому в первом полуфинале ЛЕ
Киберспорт23:49
ESL Pro League Season 19: Natus Vincere обыграли BIG, Monte уступили ENCE
Европа23:33
Михаил Мудрик: статистика-2023/2024
Европа23:27
Челси с Мудриком одержал победу над Тоттенхэмом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK