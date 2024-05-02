Рома - Байер: результат матча 02.05.24

В четверг, 2 мая, Рома принимала дома Байер в рамках полуфинала Лиги Европы.

Команда сразу активно начали обменяиваться моментами, но ближе всего к забитому голу был Ромелу Лукаку, который попал головой в перекладину. Уже через несколько минут Карсдорп подарил мяч "фармацевтам", Гримальдо отдал на Виртца и немец открыл счет.

Сразу после этого Байер еще несколько раз мог удвоить преимущество, но более хозяева не пропускали, и команды ушли на перерыв при счете 0:1. А вот во втором тайме Рома выдыла классный отрезок и была близка сравнять счет, но не повезло.

На 73-й минуте Андрих классным дальним ударом в девятку все-таки удвоил преимущество немецкой команды. Под конец матча Азмун мог сокращать разрыв до минимального, однако с 11 метров его удар в последний момент заблокировали. Байер имеет комфортное преимущество перед домашним матчем.

Статистика матча Рома - Байер полуфинала Лиги Европы

Рома - Байер 0:2

Голы: Виртц, 28, Андрих, 73

Ожидаемые голы (xG): 0.90 - 2.07

Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 8 - 18

Удары в створ: 2 - 4

Угловые: 4 - 2

Фолы: 6 - 12

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