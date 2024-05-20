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Аталанта - Байер: где смотреть финал Лиги Европы 28.05.2024

Узнайте на ISPORT, где смотреть поединок, а также место и время его проведения. Команды встретятся в решающем матче Лиги Европы-2023/24.
Сегодня, 17:36
Финал Лиги Европы-2024 / Getty Images
Финал Лиги Европы-2024 / Getty Images

В среду, 28 мая, состоится решающий матч Лиги Европы, в котором сыграют итальянская Аталанти и немецкий Байер. 

Команды определят того, кто навсегда впишет свое имя в истории турнира, выиграв трофей.

Финальный поединок Лиги Европы состоится в Дублине (Ирландия) на стадионе Авива. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

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Где смотреть матч Аталанта - Байер

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи Лиги Европы Аталанта - Байер, где можно смотреть ход противостояния. Матч начнется 28 мая в 22:00 по киевскому времени.

Также на территории Украины матч будет доступен для просмотра на OTT-платформе MEGOGO. Здесь матч покажет канал "MEGOGO Футбол 1". 

В своей истории Аталанта и Байер провели между собой два матча. Команды встречались в Лиге Европы-2022/23. Тогда бергамаски дважды обыграли соперника - 3:2, 1:0.

Где состоится матч Аталанта - Байер

Фиеальный поединок Лиги Европы между Аталантой и Байером состоится в Дублине (Ирландия) на стадионе Авива. Арена была построена в 2010 году. Стадион вмещает около 50 тисяч зрителей.

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