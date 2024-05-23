Лукман установил историческое достижение, оформив хет-трик в финале Лиги Европы

Нигирец стал главной звездой матча против Байера.

Нападающий Аталанты Адемола Лукман оформил хет-трик в матче против Байера (3:0) в рамках финала Лиги Европы.

Как сообщает Squawka, 26-летний игрок стал первым футболистом, забившим три гола в финале Лиги Европы или Кубка УЕФА.

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При этом учитывались только финалы, которые состоялись из одного матча (до 1998 года их было по два).

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Аталанта - Байер.

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