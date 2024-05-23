"Алонсо - аут": Линекер потроллил Байер после поражения в финале Лиги Европы

Легенда футбола не упустил возможность пошутить над командой, которая прервала серию без поражений.

В рамках финала Лиги Европы Аталанта разгромила Байер (3:0) и завоевала трофей.

Бывший нападающий сборной Англии Гарри Линекер отреагировал на поражение немецкой команды.

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"Алонсо – аут", – написал Линекер в соцсети Х.

Alonso out. — Gary Lineker (@GaryLineker) May 22, 2024

Отметим, что бергамаски прервали невероятную серию Левуркузена из матчей без поражений.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Аталанта - Байер.

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