"Алонсо - аут": Линекер потроллил Байер после поражения в финале Лиги Европы
Легенда футбола не упустил возможность пошутить над командой, которая прервала серию без поражений.
В рамках финала Лиги Европы Аталанта разгромила Байер (3:0) и завоевала трофей.
Бывший нападающий сборной Англии Гарри Линекер отреагировал на поражение немецкой команды.
Читай также: Хаби Алонсо назвал причину поражения Байера от Аталанты в финале Лиги Европы
"Алонсо – аут", – написал Линекер в соцсети Х.
Alonso out.— Gary Lineker (@GaryLineker) May 22, 2024
Отметим, что бергамаски прервали невероятную серию Левуркузена из матчей без поражений.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Аталанта - Байер.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!