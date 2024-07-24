Кривбасс подтвердил место проведения своих еврокубковых матчей

Кривбасс на своем официальном сайте объявил место, где он будет проводить свои еврокубковые матчи.

Так, будущий поединок квалификации Лиги Европы против Виктории Плзень команда Юрия Вернидуба проведет в словацком Кошице.

Криворожский коллектив решил играть на одноименном стадионе в Кошице, который является городом-побратимом Кривого Рога. Данная арена вмещает 12 555 зрителей.

Примечательно, что ранее этот стадион был зарезервирован за Днепром-1. Однако так как днепровский клуб не сможет выступить в еврокубках, Кривбасс решил воспользоваться возможностью заявить арену для своих матчей.

Напомним, что во время жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Европы у ведущих возникли определенные проблемы с произношением названия и города украинского коллектива.

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