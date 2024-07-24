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Кривбасс подтвердил место проведения своих еврокубковых матчей

Бронзовый призер прошедшего сезона УПЛ "подобрал" стадион у Днепра-1.
Сегодня, 15:57
Стадион в Кошице / https://fckryvbas.com/
Стадион в Кошице / https://fckryvbas.com/

Кривбасс на своем официальном сайте объявил место, где он будет проводить свои еврокубковые матчи.

Так, будущий поединок квалификации Лиги Европы против Виктории Плзень команда Юрия Вернидуба проведет в словацком Кошице.

Криворожский коллектив решил играть на одноименном стадионе в Кошице, который является городом-побратимом Кривого Рога. Данная арена вмещает 12 555 зрителей.

Примечательно, что ранее этот стадион был зарезервирован за Днепром-1. Однако так как днепровский клуб не сможет выступить в еврокубках, Кривбасс решил воспользоваться возможностью заявить арену для своих матчей.

Напомним, что во время жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Европы у ведущих возникли определенные проблемы с произношением названия и города украинского коллектива.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кривбасс

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