В Лиге Европы пробили самую длинную серию пенальти в истории еврокубков

В четверг, 15 августа, Аякс встречался с Панатинаикосом в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Нидерландский клуб уступил в один мяч, но так как минимально победил в первом матче, команде определили победителя в серии пенальти.

Командам понадобились 34 удара, чтобы завершить серию победой Аякса. Это самая длинная серия пенальти в истории еврокубков.

При этом, отметим, что тем же вечером в Лиге конференций Висла и Спартак Трнава в своей серии пенальти нанесли 28 ударов.

Ранее также Кривбасс вылетел из Лиги Европы.

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