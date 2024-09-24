Украинская бригада арбитров получила назначение на матч Лиги Европы

Николай Балакин будет работать главным арбитром на матче Айнтрахт - Виктория.

Уже завтра 25 сентября стартует основной этап Лиги Европы. Украинская бригада арбитров обслужит матч между Викторией (Чехия) и Айнтрахтом (Германия). Об этом пишет УАФ.

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Итак, главным арбитром встречи назначен Николай Балакин.На линиях ему помогут Александр Беркут и Виктор Матяш. Обязанности четвертого рефери будет выполнять Виталий Романов.

Следует отметить, что за работу системы ВАР будут отвечать итальянец Люка Пайретто и грек Ангелос Евангелию.

Напомним, матч Айнтрахт - Виктория состоится в четверг, 26 сентября. Старт встречи запланирован на 22:00 по киевскому времени.

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