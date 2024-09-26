"Можем гордиться собой": игрок Твенте расхвалил одноклубников за сенсацию в Манчестере

Юри Регер заявил, что Твенте показало свою силу в Манчестере.

Твенте неожиданно разделил очки с Манчестер Юнайтед в первом туре основного раунда Лиги Европы. Нидерландцы смогли отыграться в конце встречи, установив окончательный счет матча (1:1).

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Один из лидеров клуба Юри Регер подвел итоги матча, расхвалив всех игроков своей команды:

"Счет 1:1, мы набираем одно очко, но думаем, что можем гордиться собой, потому что некоторые представители прессы перед игрой говорили, что мы приедем сюда и не будем иметь никаких шансов".

Но мы отлично отработали в защите с точки зрения психологии. Кроме того, хорошо работали с мячом. Думаю, мы показали Европе, как мы можем играть.

До пропущенного нами гола у нас было несколько моментов. Наш вратарь отразил один удар в первом тайме, а в последние минуты он также совершил несколько очень хороших сэйвов. Но и мы создавали свои шансы, так что можем собой гордиться. Это отличное начало для нас", - цитирует Регера УЕФА.

Напомним, во втором туре Лиги Европы Твенте сыграет против Фенербахче, а Манчестер Юнайтед встретится с Порту.

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