УЕФА сообщил количество болельщиков, посетивших матч Динамо против Лацио

В Гамбурге был далековато не полный стадион.

Накануне киевское Динамо в первом туре основного раунда Лиги Европы встречалось с Лацио. Матч прошел в городе Гамбург, Германия, где киевляне будут проводить домашние матчи еврокубков в этом сезоне.

Volksparkstadion вмещает более 50 000 болельщиков, но на поединке киевлян и римлян до этого было очень много.

Как сообщает УЕФА, на матче присутствовало всего 7 751 зрителей, что составляет около 15% от всей емкости арены.

Следующий матч Лиги Европы Динамо также проведет в Германии, но на выезде против Хоффенхайма.

На ISPORT можно познакомиться с результатами и расписанием всех матчей Лиги Европы, а также с Лига Европы: Динамо на последнем месте в таблицетурнирной таблицей[[/link_local] основного раунда

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