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Рома после гола Довбика не смогла удержать победу против Атлетика

Испанский клуб сумел спастись в самой концовке матча.
Вчера, 23:56
Рома - Атлетик / Getty Images
Рома - Атлетик / Getty Images

В четверг, 26 сентября Рома принимала дома Атлетик в рамках 1-го тура Лиги Европы.

Гости сразу ринулись в атаку, которая завершилась неплохим ударом Гурусеты, который просвистел рядом со штангой. Однако после этого Рома перехватила инициативу и уверенно контролировала игру, ищя подходы к сопернику.

После ряда неудачных атак римляне наконец сумели забить гол. Анхелиньо сделал классную подачу прямо на голову Артему Довбику, что украинцу оставалось лишь кивнуть в сторону ворот.

Со стартом второго тайма Рома снова предприняла отчиную атаку, но кипер гостей справился с ударом Соуле. Затем тренеры провели ряд перестановок и игра несколько успокоилась и сравнялась.

На 85-й минуте Манчини неаккуратно сыграл и привез опасный штрафной, который баски использовали на 100 % процентов. Нуньес скинул головой Паредесу, который спас испанскую команду от поражения.

Статистика матча Рома - Атлетик первого тура Лиги Европы

Рома - Атлетик 1:1
Голы: Довбик, 32 - Паредес, 85

Ожидаемые голы (xG): 0.48 - 0.61
Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 4 - 9
Удары в створ: 3 - 2
Фолы: 10 - 15

Рома: Свилар - Эрмосо, Ндика, Манчини - Анхелиньо, Челик (Абдельхамид, 71), Бальданци (Пизилли, 63), Кристанте, Коне (Паредес, 81) - Довбик (Шомуродов, 81), Дибала (Соуле, 46).

Атлетик: Агирресабала - Берчиче, Паредес, Вивиан (Нуньес, 80), Горосабель (Де Маркос, 69) - Прадос (Эррера, 60), Руис де Галаррета, Унаи Гомес (Беренгер, 69), Джало (Уильямс, 60), Уильямс - Гурусета.

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