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Моуринью перепутал главного тренера Лиона с ассистентом: курьез дня попал в трансляцию

Звездный специалист не узнал наставника французского коллектива Пьера Сажа.
Вчера, 23:11
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Португальский тренер стамбульского Фенербахче организовал забавный эпизод перед стартом поединка Лиги Европы. Жозе Моуринью подошел поздороваться с коллегой, но вместо Сажа пожал руку одному из его помощников.

Правда, ассистент быстро указал Особому на главного тренера. Моуринью удивился, увидев Сажа неподалеку. Впрочем, не растерялся и сделал с оппонентом памятную фотографию.

Дружеская атмосфера между тренерами передалась подопечным. Матч между Фенербахче и Лионом завершился вничью (0:0). Турецкие "желтые канарейки" упустили шансы на финиш в топ-8 сводной таблицы турнира.

Кстати, семья Свена-Ерана Эрикссона выставила на аукцион трофеи тренера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лион фенербахче Жозе Моуринью

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