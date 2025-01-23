Моуринью перепутал главного тренера Лиона с ассистентом: курьез дня попал в трансляцию
Звездный специалист не узнал наставника французского коллектива Пьера Сажа.
Португальский тренер стамбульского Фенербахче организовал забавный эпизод перед стартом поединка Лиги Европы. Жозе Моуринью подошел поздороваться с коллегой, но вместо Сажа пожал руку одному из его помощников.
Правда, ассистент быстро указал Особому на главного тренера. Моуринью удивился, увидев Сажа неподалеку. Впрочем, не растерялся и сделал с оппонентом памятную фотографию.
Дружеская атмосфера между тренерами передалась подопечным. Матч между Фенербахче и Лионом завершился вничью (0:0). Турецкие "желтые канарейки" упустили шансы на финиш в топ-8 сводной таблицы турнира.
Кстати, семья Свена-Ерана Эрикссона выставила на аукцион трофеи тренера.
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