Защитник Шахтера: Мы знаем, что не имеем права на ошибку в борьбе за чемпионство

Центрбек Шахтера Валерий Бондарь пообщался с клубной пресс-службой.

В интервью Бондарь поделился мыслями о шансах «горняков» на чемпионство в текущей кампании УПЛ.

«Нам не совсем удалась осенняя кампания. Конечно, мы сделали выводы над нашими ошибками, и тренерский штаб и все футболисты знают, что у нас сейчас нет права на ошибку.

Динамо сейчас нас опережает, я думаю, что это будет интересная борьба. Но я хочу сказать, что мы будем бороться до конца, до последнего тура, сделаем все возможное, чтобы победить в чемпионате и Кубке Украины, чтобы порадовать наших болельщиков».

Также Валерий поделился мыслями о том, как прошли сборы в Турции.

«Наконец возвращаемся в нашу родную страну. Сборы получились, можно сказать, тяжелыми, много работали над всеми моментами, которые могут быть в матчах, чтобы улучшить каждый аспект нашей игры.

За этот период, что мы были в Турции, нам удалось улучшить некоторые моменты, но мы стремимся показать это уже в чемпионате Украины, улучшаться с каждой игрой, играть как можно лучше».

Напомним, ранее сообщалось, что жена лидера Шахтера поздравила его с годовщиной свадьбы.

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