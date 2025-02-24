Пушич: Шахтер не оправдал моих ожиданий относительно готовности к игре с Левым Берегом

В рамках 18-го тура УПЛ Шахтер одолел Левый Берег.

После игры тренер «горняков» Марино Пушич дал пресс-конференцию. По словам Пушича, он не был полностью удовлетворен готовностью своих подопечных.

«Мы хорошо начали матч, контролируя игру. Однако в первом тайме меня не полностью устраивало наше расположение на поле. Хотя мы создали немало моментов, соперник также имел две очень опасные возможности. Это свидетельствует о том, что команда была не на 100% готова так, как я ожидал.

В перерыве я отметил игрокам, что нам нужно больше качества, больше самоотдачи, а также лучшего расположения на поле. Во втором тайме мы значительно улучшили игру и продемонстрировали высокий уровень, что, по моему мнению, дало нам заслуженное право на победу. Мы не смогли реализовать второй или третий гол, что усложнило игру, учитывая состояние поля и погодные условия. Но в целом я убежден, что, особенно по итогам второго тайма, мы заслужили победу».

Также Пушич высказался о заменах, сделанных после перерыва.

«Педро Энрике и Назарина удачно вошли в игру после перерыва, добавив энергии, которой нам несколько не хватало. Они хорошо продвигали мяч, брали на себя инициативу и не боялись нестандартных решений. Я очень доволен их вкладом.

Относительно замены Педринью на Назарину - у него возникли незначительные мышечные проблемы, и еще до конца первого тайма он попросил замену. Это была единственная причина его выхода. В то же время, как я уже отмечал, меня не полностью устроила игра команды в первой половине. После выхода Назарины мы сделали акцент на его расположении вместе с Крыськивым в фазе атаки, что, по моему мнению, помогло нам создать необходимый баланс между обороной и нападением», - заявил Марино Пушич в эфире УПЛ ТВ.

Шахтер сейчас занимает 3 строчку, имея 36 очков и матч в запасе.

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