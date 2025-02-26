УПЛ определила лучшего игрока, тренера и символическую сборную 18-го тура
Эксперты сделали свой выбор.
Пресс-служба УПЛ объявила победителей номинаций по итогам 18-го тура.
Как сообщается в сообщении на сайте лиги, лучшим игроком недели стал Александр Филиппов. Форвард Александрии отметился дублем в ворота Зари.
В топ-5 также попали Марьян Швед, Владислав Ванат, Денис Марченко из Оболони и Мухаррем Яшари из ЛНЗ.
Лучшим тренером признали Олега Шандрука, Верес которого неожиданно разгромил Кривбасс.
Символическая сборная выглядит следующим образом: Марченко - Крупский, Скиба, Михавко, Вивчаренко - Михайленко, Харатин, Танковский - Швед, Филлипов, Ванат.
Напомним, на ISPORT есть расписание матчей УПЛ.
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