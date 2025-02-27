Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо

Украинский футболист выделил перспективного игрока, который может стать у руля команды.

Капитан киевского Динамо Андрей Ярмоленко высказался про того, кто мог бы возглавить столичную команду.

По словам футболиста, он допускает, что Виталий Буяльский справился бы в роли главного тренера.

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"В ком я вижу потенциал? Пусть это будет Буяльский, потому что он самый старший после меня. А, нет, Кара еще есть... Кара будет хорошим помощником, потому что он обращает внимание на всевозможные мелочи – это очень важно в футболе.

Из молодых футболистов мне трудно кого-нибудь выделить. Я думаю, какое-то понимание будет уже ближе к 30 годам, тогда уже будет видно, как кто интересуется футболом", - сказал Ярмоленко для GG.Спорт.

Ранее Ярмоленко назвал причину, почему он вернулся в Динамо.

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