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Футбол

Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо

Украинский футболист выделил перспективного игрока, который может стать у руля команды.
Сегодня, 14:00
Андрей Ярмоленко / Getty Images
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Капитан киевского Динамо Андрей Ярмоленко высказался про того, кто мог бы возглавить столичную команду.

По словам футболиста, он допускает, что Виталий Буяльский справился бы в роли главного тренера.

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"В ком я вижу потенциал? Пусть это будет Буяльский, потому что он самый старший после меня. А, нет, Кара еще есть... Кара будет хорошим помощником, потому что он обращает внимание на всевозможные мелочи – это очень важно в футболе.

Из молодых футболистов мне трудно кого-нибудь выделить. Я думаю, какое-то понимание будет уже ближе к 30 годам, тогда уже будет видно, как кто интересуется футболом", - сказал Ярмоленко для GG.Спорт.

Ранее Ярмоленко назвал причину, почему он вернулся в Динамо.

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