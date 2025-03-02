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Футбол

Заря уверенно разобралась с Рухом

Александр Яцык записал на свой счет 1+1.
Сегодня, 17:22
Заря - Рух / fczorya.com
Заря - Рух / fczorya.com

В воскрсенье, 2 марта, Заря принимала Рух в рамках 19-го тура УПЛ.

Хозяева сразу ринулись вперед и сумели забить быстрый гол. Ледвий справился с ударом Слесаря, однако мяч отскочил точно на Яцыка, которому уже никто не помешал пробить по пустым воротам.

Рух сумел собраться после пропущенного гола, и команды стали активно обмениваться моментами. На 30-й минуте Слюбик сумел сравнять счет, однако арбитр зафиксировал фол в атаке и отменил взятие ворот.

Второй тайм гости начали активней и имели несколько хороших моментов, на что луганчане смогли ответить одним ударом в перекладину, но вскоре игра успокоилась, обе команды больше времени проводили в центре поля. А на 74-й минуте Будковский получил отличный пас в центре штрафной и замкнул в дальний угол, установив окончательный счет. 

В оставшееся время Рух пытался отыграть хотя бы один мяч, однако все атаки львовской команды завершились ничем.

Статистика матча Заря - Рух 19-го тура чемпионата Украины

Заря - Рух 2:0
Голы: Яцык, 3, Будковский, 74

Владение: 43% - 57%
Угловые: 2 - 12
Фолы: 13 - 12

Заря: Сапутин - Жуниньо (Кораблин, 81), Башич, Джордан, Тронтель - Яцык (Василец, 77), Попара, Мичин (Горбач, 81) - Слесар (Вакула, 70), Будковский, Белоцерковец.

Рух: Ледвий - Роман (Лях, 68), Холод, Дидык, Слюбик, Ременяк (Рунич, 75) - Рябов (Климчук, 68), Горин (Пидгурский, 55) - Пастух, Погорелый (Фаал, 46), Карабин.

Предупреждения: Горин, 44

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