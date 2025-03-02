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Футбол

Верес одолел Колос благодаря голу на последних секундах

Игорь Харатин принес победу своей команде.
Сегодня, 20:04
Верес - Колос / УПЛ
Верес - Колос / УПЛ

В рамках 19-го тура УПЛ Верес встретился с Колосом.

Ровенчане повели в начале матча в счете благодаря «улыбке фортуны» в виде автогола Илира Красничи.

Впрочем, еще до перерыва ковалевцы сравняли благодаря мячу Ники Гагнидзе.

Ничейный счет держался вплоть до последних мгновений поединка, когда Игорь Харатин все же принес победу хозяевам.

Верес - Колос 2:1

Голы: Красничи (автогол), 6 - Харатин, 90+7 (пен) - Гагнидзе, 31

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: верес Колос

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