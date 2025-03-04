Шовковский признался, почему Динамо не подписало потенциальных новичков зимой
На просмотре "бело-синих" было несколько игроков.
Главный тренер Динамо Александр Шовковский рассказал, почему клуб не подписал Име Окона и Богдана Слюбко, которые находились на просмотре в команде.
По словам наставника, клуб не смог выполнить требования футболистов, которые выступают на позиции защитника.
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"Мы смотрим всех игроков. Мы приглашали на просмотр гораздо больше футболистов, но приехали только двое. И один, и второй в конечном итоге не захотели присоединиться к команде, поскольку то, что они требовали, мы не могли им дать".
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Источник: ФК Динамо Киев