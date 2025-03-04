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Футбол

Шовковский признался, почему Динамо не подписало потенциальных новичков зимой

На просмотре "бело-синих" было несколько игроков.
Сегодня, 00:50
Александр Шовковский / ФК Динамо Киев
Александр Шовковский / ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Александр Шовковский рассказал, почему клуб не подписал Име Окона и Богдана Слюбко, которые находились на просмотре в команде.

По словам наставника, клуб не смог выполнить требования футболистов, которые выступают на позиции защитника.

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"Мы смотрим всех игроков. Мы приглашали на просмотр гораздо больше футболистов, но приехали только двое. И один, и второй в конечном итоге не захотели присоединиться к команде, поскольку то, что они требовали, мы не могли им дать".

Ранее Пихаленок рассказал, почему перешел в Динамо, хоть были предложения из Европы.

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Источник: ФК Динамо Киев

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