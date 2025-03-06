Полесье в голевом матче обыграло Черноморец и приблизилось к лидерам УПЛ

Житомирский коллектив исправился за ничью с Оболонью в прошлом туре.

В рамках 20-го тура чемпионата Украины состоялся поединок между Полесьем и Черноморцем.

На пятой минуте поединка "волки" открыли счет - Батиста забил после скидки Битона.

В середине первого тайма Полесье удвоило преимущество. Андриевский оказался первым на добивании и переправил мяч в ворота соперника. Не обошлось без ошибки голкипера Черноморца Рудько, который неудачно прервал прострел.

После перерыва одесский коллектив отыграл один мяч. Янаков реализовал пенальти.

На последних минутах Полесье сняло все вопросы о победителе. Гуцуляк забил красивый гол. Вингер сборной Украины сместился в центр и пробил обводящим ударом в дальний угол.

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В турнирной таблице УПЛ Полесье идет на четвертом месте, имея 34 балла после 20 игр. Черноморец занимает предпоследнею строчку с 15 очками.

Полесье - Черноморец 3:1

Голы: Батиста, 5, Андриевский, 42, Гуцуляк, 78 - Янаков, 57 (пен.)

Полесье: Волынец - Майсурадзе, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко - Битон (Йосефи, 63), Бабенко (Бескорованый, 87), Андриевский (Караман, 82) - Гуцуляк, Батиста (Леднев, 82), Крушинский (Назаренко, 46).

Черноморец: Рудько - Ермаков, Скиба, Лацабидзе (Кайо, 46), Кратов - Шпорн (Райс, 69) - Янаков, И. Когут (Робакидзе, 74), Габелок, Райан (Бутко, 62) - Попов (Тоиров, 62).

Предупреждения: Бабенко - Шпорн

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