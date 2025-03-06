Полесье в голевом матче обыграло Черноморец и приблизилось к лидерам УПЛ
В рамках 20-го тура чемпионата Украины состоялся поединок между Полесьем и Черноморцем.
На пятой минуте поединка "волки" открыли счет - Батиста забил после скидки Битона.
В середине первого тайма Полесье удвоило преимущество. Андриевский оказался первым на добивании и переправил мяч в ворота соперника. Не обошлось без ошибки голкипера Черноморца Рудько, который неудачно прервал прострел.
После перерыва одесский коллектив отыграл один мяч. Янаков реализовал пенальти.
На последних минутах Полесье сняло все вопросы о победителе. Гуцуляк забил красивый гол. Вингер сборной Украины сместился в центр и пробил обводящим ударом в дальний угол.
Читай также: Кандидат в сборную Украины отличился шедевром на глазах у Реброва
В турнирной таблице УПЛ Полесье идет на четвертом месте, имея 34 балла после 20 игр. Черноморец занимает предпоследнею строчку с 15 очками.
Полесье - Черноморец 3:1
Голы: Батиста, 5, Андриевский, 42, Гуцуляк, 78 - Янаков, 57 (пен.)
Полесье: Волынец - Майсурадзе, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко - Битон (Йосефи, 63), Бабенко (Бескорованый, 87), Андриевский (Караман, 82) - Гуцуляк, Батиста (Леднев, 82), Крушинский (Назаренко, 46).
Черноморец: Рудько - Ермаков, Скиба, Лацабидзе (Кайо, 46), Кратов - Шпорн (Райс, 69) - Янаков, И. Когут (Робакидзе, 74), Габелок, Райан (Бутко, 62) - Попов (Тоиров, 62).
Предупреждения: Бабенко - Шпорн
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!