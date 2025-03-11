Верес неожиданно поиздевался над Полесьем
Ровенчане одержали разгромную победу.
В рамках 21-го тура УПЛ Верес встретился с Полесьем.
Хозяева вышли вперед уже на старте игры благодаря мячу Руслана Степанюка.
Позже Факундо Батиста восстановил паритет в счете, однако, еще до перерыва Степанюк офрмил дубль, снова выведя Верес вперед.
После возобновления игры забивали только подопечные Олега Шандрука. Ровенчане «поиздевались» над житомирянами, отправив в их ворота еще три мяча.
Авторами забитых голов стали Виталий Дахновский, Николай Гайдучик и Евгений Шевченко.
Верес - Полесье 5:1
Голы: Степанюк, 13, 45, Дахновский, 56, Гайдучик, 65, Шевченко, 88 -- Батиста, 33
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