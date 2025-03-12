"Не Шевченко и не Ребров": Милевский назвал главную легенду Динамо

Бывший нападающий Динамо Артем Милевский поделился мнением насчет бывшего одноклубника Валентина Белькевича.

По словам экс-форварда сборной Украины, он равнялся на Белькевича.

"Он также из Минска, как и я. Мы даже снимали квартиру в одном доме, когда он жил с Седоковой. У него был единственный на тот момент в Киеве SL (Mercedes - прим.). Это и сами знаете, 5,5 что такое.

В общем, он меня все время забирал с базы, всегда подвозил домой, независимо от того, хочу я с ним ехать или нет. У него это было как, я не знаю. Младшим был, может, я не столько зарабатывал в то время, как он. Он часто приходил в гости. Для моего отца Белькевич был эталоном, потому что белорус, мой отец тоже белорус. Валентин был просто великолепным человеком и навсегда не только в моем сердце, но и во многих.

Поэтому Валик - это первая и последняя, наверное. Даже не Шевченко, не Ребров, а Белькевич для меня главная легенда Динамо Киев", - сказал Милевский на своей странице в TikTok.

Напомним, Белькевича не стало 1 августа 2014 года. Официальная причина смерти тромбоэмболия.

Ранее сообщалось, что Шахтер предлагал возглавить клуб экс-игроку испанских грандов.

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