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Футбол

Кривбасс объявил о прощании с Вернидубом

Пути специалиста и клуба разошлись по итогам прошедшего сезона.
31 мая, 21:48       Автор: Василий Медвидь
Юрий Вернидуб
Юрий Вернидуб

Криворожский Кривбасс подтвердил информацию, которая циркулировала в инфопространстве последние дни.

Пресс-служба криворожцев объявила о прекращении сотрудничества клуба с Юрием Вернидубом. Во главе Кривбасса специалист проработал три года.

Под руководством 59-летнего специалиста «красно-черные» сыграли 96 матчей, одержав в них 42 победы, 19 ничьих и 35 раз проиграли.

Имя преемника Вернидуба станет известно позже.

Ранее сообщалось, что Полесье назначило тренером Ротаня.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кривбасс

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