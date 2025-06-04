Лидер Шахтера стал приоритетным кандидатом для группы клубов Red Bull

Полузащитник Шахтера Кевин находится в сфере интересов группы клубов Red Bull.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter, 22-летний бразилец является приоритетным кандидатом на летнее трансферное окно этого года.

Шахтер не намерен продавать Кевина, клуб готов будет отпустить игрока за 50 миллионов евро.

В основную группу клубов Red Bull входят Лейпциг, Зальцбург, Нью-Йорк и Брагантино.

Шахтер купил Кевина зимой прошлого года у Палмейраса за 12 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 35 матчей, забил восемь голов и сделал три голевые передачи.

Напомним, ФИФА обязала Коринтианс выплатить Шахтеру один миллион евро.

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