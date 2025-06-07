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Футбол

Лунин назвал лучшего футболиста в истории сборной Украины

Вратарь выделил нападающего.
Сегодня, 08:28       Автор: Митя Шитко
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин высказался про сборную Украины.

Вратарь назвал Андрея Шевченко лучшим футболистом в истории национальной команды.

"Лучший игрок в истории сборной Украины? Это Андрей Шевченко", - сказал Лунин для ВЗБІРНА.

Напомним, что Шевченко является лучшим бомбардиром в истории сборной Украины. В 111 матчах он забил 48 голов.

Ранее сообщалось, что Ребров назвал задачу Украины на товарищеский турнир в Канаде.

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