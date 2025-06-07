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Футбол

Ребров назвал задачу Украины на товарищеский турнир в Канаде

Наставник национальной команды высказался про молодых игроков.
Сегодня, 07:24       Автор: Митя Шитко
Сергей Ребров / УАФ
Сергей Ребров / УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о турнире в Канаде.

Специалист рассказал, что задача дать молодым игрокам проявить себя.

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"После того, когда сезон в Украине закончился, как и в Европе, некоторые игроки получили травмы, поэтому мы были вынуждены искать новых игроков, в частности молодых.

Как вы знаете, на последнем Евро у сборной Украины был один из самых молодых составов. И даже сейчас мы приглашаем больше молодых игроков.

На этом турнире мы хотим посмотреть своих молодых игроков. Есть много футболистов из УПЛ, которые действительно заслуживают вызова в национальную команду.

И как я сказал, у нас две игры. Как сказал Джесси, никто не играет 180 минут. Мы дадим шанс каждому игроку. Как я сказал, эти матчи – это подготовка к очень важному началу квалификации на чемпионат мира".

Матч Украина - Канада состоится 7 июня, начало в 22:30 по Киеву.

Ранее Лунин раскрыл главную задачу сборной Украины на турнир в Канаде.

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