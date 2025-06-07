Молодежная сборная Украины одолела Испанию U-21 в спарринге

Сборная Украины U-21 сыграла контрольный матч в рамках подготовки к Евро-2025. Подопечные Унаи Мельгосы минимально обыграли испанских ровесников.

До перерыва "сине-желтые" упустили один опасный момент. Это Волошин пробил из-под защитника с линии штрафной, но Итурбе успел среагировать. На старте же второго тайма Ермаков парировал удар Мерина.

Еще три возможности не использовал Молейро. Дважды он не попал в створ, а еще в одном эпизоде ​​украинскую молодежку выручил кипер. В конце концов, в добавленное арбитром время Квасница головой замкнул навес Вьюнника с фланга.

Контрольный поединок

Испания U-21 – Украина U-21 – 0:1

Гол: Квасница, 90+2

Кстати, ранее вратарь Андрей Лунин раскрыл задачу сборной Украины на Canadian Shield.

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