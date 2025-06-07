Ребров назвал условия для вызова футболиста в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о критериях вызова в ряды национальной команды.

По словам специалиста, футболисты должны показывать стабильную игру, чтобы оказаться в сборной.

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"Нужно показывать стабильную игру. Это очень важно. У меня нет критериев, что кто мне нравится, кто - нет. Я считаю, что очень важно для вызова в сборную нужно показывать стабильно высокий уровень игры. И, к сожалению, сейчас мы не можем использовать U-21.

Я считаю, что очень важно, чтобы наша молодежная команда поехала основным составом на Евро-2025. Будем все следить. Поэтому у нас есть надежда на игроков, сейчас играющих в молодежной сборной. Практически все там завершают период. Многие игроки, которые будут готовы в следующем сезоне играть на первую команду", – сказал Ребров.

Матч Канада – Украина пройдет сегодня, 7 июня, в Торонто. Начало – в 22.30.

Ранее сообщалось, что Ребров назвал задачу Украины на товарищеский турнир в Канаде.

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