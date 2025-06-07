Капитан сборной Украины вывел команду на поле с "символом несломленности"
Капитан сборной Украины Николай Матвиенко отметился красивым жестом.
Украинский защитник вывел команде на поле на матч против сборной Канады с необычной капитанской повязкой.
На ней изображены шевроны всех боевых бригад и других подразделений, которые сейчас сражаются с оккупантами.
"Это – чествование героев, благодаря которым мы имеем возможность выходить на поле, играть под сине-желтым флагом, представлять Украину в мире и не останавливать развитие футбола даже во время полномасштабной войны.
Мы помним, благодарим, играем – за тех, кто на фронте, ради всех, кто верит в победу", - говорится в заявлении УАФ.
Онлайн трансляция матча Канада - Украина доступна на нашем сайте.
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