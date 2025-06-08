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Футбол

Полузащитник Динамо дебютировал за сборную Украины

Николай Михайленко вышел на замену в игре против Канады.
Сегодня, 00:24       Автор: Василий Медвидь
Николай Михайленко / Getty Images
Николай Михайленко / Getty Images

В рамках Canadian Shield Канада встречается с Украиной.

Во втором тайме на поле в составе "желто-голубых" появился Николай Михайленко. Хавбек вышел на поле на 66-й минуте вместо Романа Яремчука.

Для Михайленко этот поединок стал первым в составе национальной команды. Ранее 24-летний полузащитник не вызывался в ряды национальной сборной.

На момент написания новости продолжается второй тайм. Счет - 4:0. Отличались Дэвид Промис, Тейджон Бьюкенен и Джонатан Дэвид, который оформил дубль.

На ISPORT есть онлайн-трансляция.

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