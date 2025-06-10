"У нас нет тренировочного процесса": Ребров высказался о матче против Новой Зеландии
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров рассказал о подготовке команды к поединку с Новой Зеландией.
По словам специалиста, команда настроена реабилитироваться за поражение от Канады (2:4).
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"Мы готовимся очень серьезно, нужно уважать соперника, но сосредоточиться на нашей игре и на наших ошибках. Надо понимать, как мы будем пытаться обыграть эту команду".
Ребров отметил, что у сборной нет возможности проводить тренировочный процесс.
"В национальной сборной у тебя нет месяца на подготовку. Игроки приезжают, у нас даже нет тренировочного процесса. Я не могу сказать, что там игроки делали эти ошибки. Мы стараемся работать, хотя времени недостаточно. Очень важен настрой игроков. Когда мы играем за Украину, это совсем другое дело", - приводит слова Реброва ВЗБІРНА.
Матч Украина - Новая Зеландия состоится 11 июня. Начало в 00:00 по киевскому времени.
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