iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"У нас нет тренировочного процесса": Ребров высказался о матче против Новой Зеландии

Наставник сборной Украины назвал мотивацию футболистов.
Сегодня, 06:34       Автор: Митя Шитко
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров рассказал о подготовке команды к поединку с Новой Зеландией.

По словам специалиста, команда настроена реабилитироваться за поражение от Канады (2:4).

Читай также: Канада разгромила Украину в товарищеском поединке

"Мы готовимся очень серьезно, нужно уважать соперника, но сосредоточиться на нашей игре и на наших ошибках. Надо понимать, как мы будем пытаться обыграть эту команду".

Ребров отметил, что у сборной нет возможности проводить тренировочный процесс.

"В национальной сборной у тебя нет месяца на подготовку. Игроки приезжают, у нас даже нет тренировочного процесса. Я не могу сказать, что там игроки делали эти ошибки. Мы стараемся работать, хотя времени недостаточно. Очень важен настрой игроков. Когда мы играем за Украину, это совсем другое дело", - приводит слова Реброва ВЗБІРНА.

Матч Украина - Новая Зеландия состоится 11 июня. Начало в 00:00 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Кубок Стэнли: состоялся третий матч финала Кубок Стэнли: состоялся третий матч финала
Ломаченко официально лишился титула IBF Ломаченко официально лишился титула IBF
Футбол сегодня: поединок Украины, Нидерланды сыграют с Мальтой и другие матчи отбора к ЧМ-2026 Футбол сегодня: поединок Украины, Нидерланды сыграют с Мальтой и другие матчи отбора к ЧМ-2026
"Много об этом не думаю": Усик высказался о завершении карьеры "Много об этом не думаю": Усик высказался о завершении карьеры

Видео

Канада - Украина 4:2 обзор матча и видео голов
Канада - Украина 4:2 обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" сыграют с Канадой в товарищеском турнире
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к первой десятке, Швентек снова потеряла позиции
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, Алькарас остался вторым, а Сачко приблизился ко второй сотне
просмотров
Футбол сегодня: поединок Украины, Нидерланды сыграют с Мальтой и другие матчи отбора к ЧМ-2026
просмотров

Последние новости

НХЛ09:03
Кубок Стэнли: состоялся третий матч финала
Бокс08:43
Ломаченко официально лишился титула IBF
Европа08:14
Футбол сегодня: поединок Украины, Нидерланды сыграют с Мальтой и другие матчи отбора к ЧМ-2026
Бокс07:54
"Много об этом не думаю": Усик высказался о завершении карьеры
Европа07:30
Гвардиола получил высшую награду Манчестерского университета
Бокс06:59
"Это ерунда": Усик рассказал, почему команда Дюбуа его не раздражает
Украина06:34
"У нас нет тренировочного процесса": Ребров высказался о матче против Новой Зеландии
НХЛ06:14
НХЛ: Флорида разгромила Эдмонтон в третьей игре финала Кубка Стэнли
Бокс05:54
"Люди, которые защищают мою страну": Усик назвал мотивацию в боксе
Европа00:55
Борнмут Забарного усилится призером Олимпийских Игр
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK