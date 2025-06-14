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Футбол

Бывший голкипер сборной Украины завершил карьеру

Александр Рыбка будет работать тренером.
Сегодня, 09:50       Автор: Митя Шитко
Александр Рыбка / ФК Металлист
Александр Рыбка / ФК Металлист

Украинский голкипер Александр Рыбка объявил о завершении футбольной карьеры. 

Футболист рассказал, что планирует работать тренером.

"Добрый вечер! Я принял решение о завершении игровой карьеры!

Я хочу работать тренером вратарей. У меня есть лицензия B", – сказал Александр в интервью Украинскому футболу.

За свою карьеру Рыбка играл за Динамо, Оболонь, Шахтер, Карабюкспор, Афжет Афенспор, Сабаил, Лиепаю, Металлист, Болуспор и Львов. Выступал за сборную Украины.

Александр является четырехкратным победителем УПЛ, пятикратным обладателем Кубка Украины, победителем Суперкубка, Первой лиги Украины и Кубка Латвии.

Ранее сообщалось, что Судаков объяснил, почему хочет покинуть Шахтер.

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