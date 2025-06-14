Бывший голкипер сборной Украины завершил карьеру
Украинский голкипер Александр Рыбка объявил о завершении футбольной карьеры.
Футболист рассказал, что планирует работать тренером.
"Добрый вечер! Я принял решение о завершении игровой карьеры!
Я хочу работать тренером вратарей. У меня есть лицензия B", – сказал Александр в интервью Украинскому футболу.
За свою карьеру Рыбка играл за Динамо, Оболонь, Шахтер, Карабюкспор, Афжет Афенспор, Сабаил, Лиепаю, Металлист, Болуспор и Львов. Выступал за сборную Украины.
Александр является четырехкратным победителем УПЛ, пятикратным обладателем Кубка Украины, победителем Суперкубка, Первой лиги Украины и Кубка Латвии.
Ранее сообщалось, что Судаков объяснил, почему хочет покинуть Шахтер.
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